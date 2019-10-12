Лукашенко оценил работу аграриев, отправив поздравление участникам и гостям фестиваля «Дажынкi‑2019»

Александр Лукашенко удовлетворен работой аграриев Минской области, которые на треть увеличили сборы зерновых и зернобобовых культур. Об этом говорится в приветствии участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2019», которые проходят в Борисове.

«Вы являетесь лидерами и по другим ключевым показателям сельскохозяйственного производства», — отметил Лукашенко.

По его словам, на достигнутый результат трудились руководители районов и хозяйств, агрономы, инженеры, механизаторы, водители, работники элеваторов и сервисных служб.

Лукашенко уверен, что «и в дальнейшем любовь к родной земле, преданность профессии и ответственное отношение к делу помогут вам сохранить высокие позиции в агропромышленном комплексе Беларуси, а наши урожаи с каждым годом будут только богаче».