На украинской границе задержали белоруса, разыскиваемого Интерполом

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Во время прохождения пограничного контроля при въезде в Украину пограничники задержали гражданина Беларуси, которого разыскивает Интерпол.

Фото с сайта ua-1.com


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По информации Государственной пограничной службы Украины, гражданин Беларуси был задержан в Черниговской области в пункте пропуска «Новые Яриловичи».

Как отметили в ГПСУ, «во время прохождения пограничного контроля гражданином, пограничники зафиксировали срабатывание базы данных Интерпола. Как выяснилось впоследствии, мужчину разыскивали правоохранительные органы Франции за контрабандную деятельность», — говор.

Интерпол — сокращенное название Международной организации уголовной полиции. В ее компетенцию входит борьба с преступностью международного уровня, в том числе розыск преступников.
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Тэги: Беларусь-Украина-граница Беларусь-Украина

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