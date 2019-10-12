Главком голландцев не исключил, что «оранье» проиграют Беларуси

«В завтрашней игре возможно все, однако, когда мы сконцентрированы, обычно добиваемся результата», — заявил главный тренер футбольной сборной Голландии Рональд Куман на пресс-конференции в Минске 12 октября, комментируя высказывание своего белорусского коллеги Михаила Мархеля.

На предматчевой встрече с прессой тот выразил надежду, что удастся повторить подвиг 1995 года, когда Беларусь обыграла дома голландцев 1:0 в отборочном матче чемпионата Европы-96.

13 октября на столичном стадионе «Динамо» соперники проведут матч квалификации Евро-2020. Все билеты проданы. Из-за очень влажного газона тренировки обеих команд были перенесены на запасные поля. «Чем лучше поле, тем лучше для нас, так как мы привыкли доминировать, контролировать мяч. Но мы понимаем, что сейчас октябрь, идут дожди», — сказал Куман.

Выступающий в испанской «Барселоне» 22-летний полузащитник сборной Голландии Френки де Йонг признался, что не знает о матче 1995 года, «однако это, наверное, звоночек для нас, чтобы мы готовились еще лучше». На вопрос одного из местных журналистов, что он знает о Беларуси, тот ответил, что, поскольку он приехал играть в футбол, будет говорить о футболе, и назвал Александра Глеба самым известным белорусским игроком.

В свою очередь Куман на просьбу голландского репортера сравнить де Йонга и Глеба отметил, что первый является классическим полузащитником, а Глеб играл на разных позициях.

Встреча соперников 21 марта в Роттердаме завершилась победой голландцев 4:0.

Положение команд в группе С: Голландия — 12 очков (5 игр; разница мячей 17-6), Германия — 12 (5; 17-6), Северная Ирландия — 12 (6; 8-7), Беларусь — 4 (6; 3-10), Эстония — 1 (6; 2-18).

В финальную часть Евро-2020 выходят две первые сборные.