В Гомеле водитель BMW насмерть сбил замдиректора школы и погиб сам

Вечером 12 октября автомобиль на большой скорости вылетел на тротуар и врезался в столб возле ресторана «Бацькі» по улице Советской. Погибли два человека, еще двое госпитализированы с тяжелыми травмами.

Фото: ЧП Гомель | Гомельская область

По информации областного УВД, водитель не справился с управлением, выехал на тротуар, где совершил наезд на трех женщин-пешеходов, после чего въехал в столб.

В результате аварии погибли 21-летний водитель и 43-летняя женщина-пешеход. Пострадали 36-летняя и 49-летняя женщины, которых водитель сбил на тротуаре. Их госпитализировали с тяжелыми травмами.