При атаке на африканскую мечеть погибли 15 человек

/ Мир
Просмотров: 108

Не менее 15 человек стали жертвами нападения на мечеть в деревне Салмосси в Буркина-Фасо, еще два человека получили тяжелые ранения.

Многие местные жители покидают родные места и бегут в Мали, граница которого находится неподалеку, сообщает Би-би-си.

За последние годы в Буркина-Фасо сотни людей погибли в результате нападении групп джихадистов. Их активность возросла в 2015 году.

В субботу жители столицы страны, Уагадугу, вышли на улицы с призывом ввести иностранные войска, чтобы справиться с натиском исламистов. В 2012 году им помогли вооруженные силы Франции.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Буркина-Фасо мечеть убийство мусульман

Другие материалы на эту тему:

Долгострой сдан. В Минске открывается соборная мечеть

Долгострой сдан. В Минске открывается соборная мечеть

Строительный кран упал во двор крупнейшей в мире мечети. Много погибших

Строительный кран упал во двор крупнейшей в мире мечети. Много погибших

На минскую мечеть подняли купол

На минскую мечеть подняли купол

В Иране публично повесили обвиненных во взрыве мечети

В Иране публично повесили обвиненных во взрыве мечети