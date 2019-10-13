При атаке на африканскую мечеть погибли 15 человек

Не менее 15 человек стали жертвами нападения на мечеть в деревне Салмосси в Буркина-Фасо, еще два человека получили тяжелые ранения.

Многие местные жители покидают родные места и бегут в Мали, граница которого находится неподалеку, сообщает Би-би-си .

За последние годы в Буркина-Фасо сотни людей погибли в результате нападении групп джихадистов. Их активность возросла в 2015 году.

В субботу жители столицы страны, Уагадугу, вышли на улицы с призывом ввести иностранные войска, чтобы справиться с натиском исламистов. В 2012 году им помогли вооруженные силы Франции.