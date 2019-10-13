Судно с людьми затонуло из-за тайфуна в Токийском заливе

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На борту панамского корабля JIA DE водоизмещением около 2000 тонн находились 12 граждан Китая, Мьянмы и Вьетнама.


Появились жуткие кадры мощного тайфуна «Хагибис», обрушившегося на Японию

Один человек погиб и семь числятся пропавшими без вести, сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на береговую охрану.

Число погибших в результате тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до восьми человек. Еще не менее 17-ти числятся пропавшими без вести. Тайфун обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу 12 октября. Скорость ветра в центре достигает 45 метров в секунду. В Японии произошла полная остановка железнодорожного и авиационного сообщения.
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Тэги: тайфун Хагибис тайфун затонул Город: Токио

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