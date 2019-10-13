Водитель фуры насмерть сбил велосипедиста возле Раубичей и скрылся

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ДТП со смертельным исходом произошло вечером 12 октября в Минском районе.

По информации пресс-службы МВД, неустановленный водитель грузовика ехал по трассе Р80 Слобода — Паперня и сбил 55-летнего велосипедиста, который скончался на месте. Погибший был оборудован соответствующими фонарями и светоотражателями.

Предположительно, наезд совершил автомобиль DAF XF 95−105 белого цвета. Его водитель скрылся с места аварии.

Очевидцев просят позвонить по телефонам: 8017-2044244, 8017-2290444 или 102.
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Тэги: розыск ДТП со смертельным исходом Город: Раубичи

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