В Минске пройдет бесплатный фестиваль казахстанского кино

Мероприятие состоится 18–20 октября в кинотеатре «Беларусь».

В рамках фестиваля покажут семь фильмов разных жанров на русском языке, сообщает портал Союзного государства.

Первой зрители увидят картину «Амре». Фильм расскажет о нелегкой судьбе казахского драматического тенора Амре Кашаубаева.

Также в программе фестиваля фильм Рустема Абдрашова «Казахское ханство. Алмазный меч», «Дорога к матери» режиссера Акана Сатаева, «Сказ о розовом зайце» Фархата Шарипова, «Шал» и «Киномеханик» Ермека Турсунова, мультфильм «Музбалак».

Дни казахстанского кино в Минске приурочены к предстоящему официальному визиту Александра Лукашенко в Казахстан.