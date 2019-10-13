В Минске пройдет бесплатный фестиваль казахстанского кино

/ Общество
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Мероприятие состоится 18–20 октября в кинотеатре «Беларусь».

В рамках фестиваля покажут семь фильмов разных жанров на русском языке, сообщает портал Союзного государства.

Первой зрители увидят картину «Амре». Фильм расскажет о нелегкой судьбе казахского драматического тенора Амре Кашаубаева.

 

 

Также в программе фестиваля фильм Рустема Абдрашова «Казахское ханство. Алмазный меч», «Дорога к матери» режиссера Акана Сатаева, «Сказ о розовом зайце» Фархата Шарипова, «Шал» и «Киномеханик» Ермека Турсунова, мультфильм «Музбалак».

Дни казахстанского кино в Минске приурочены к предстоящему официальному визиту Александра Лукашенко в Казахстан.
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Тэги: Казахфильм Беларусь-Казахстан Город: Минск

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