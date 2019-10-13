Ученые нашли свинец в куркуме

/ Общество
Просмотров: 74

Исследователи из США выявили в составе приправы частицы свинца. По их словам, употребление куркумы провоцирует нарушения сердечной деятельности и расстройство нервной системы.

Как выяснилось, тяжелые металлы попадают в приправу по вине производителя. Чтобы придать более насыщенный и яркий цвет в специю добавляют красители. Именно они делают ее опасной для здоровья человека, сообщается на ncbi.nlm.nih.gov.

Эксперты отмечают, что очень важно внимательно изучать состав покупки. Ведь та же куркума в своем обычном виде способствует снижению воспалительных процессов, укреплению иммунитета, улучшению состояния сосудов, снижению риска развития сердечных заболеваний.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: специи куркума свинец ученые

Другие материалы на эту тему:

Ученые создали у организмов квантовую запутанность. Почему это важно

Ученые создали у организмов квантовую запутанность. Почему это важно

Зарплаты ученых упали, хотя должны были вырасти

Зарплаты ученых упали, хотя должны были вырасти

Вице-председатель НАН Сергей Чижик: на передний план выходят науки о жизни

Вице-председатель НАН Сергей Чижик: на передний план выходят науки о жизни

Почему ученые боятся брать деньги у государства

Почему ученые боятся брать деньги у государства