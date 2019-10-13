Баскетбольный ЦСКА разгромил дома минских «драконов» в Лиге ВТБ

В очередном туре БК «Цмокi-Мiнск» уступил действующему чемпиону турнира со счетом 81:114.

Стартовую четверть минчане выиграли — 30:26, но к большому перерыву ЦСКА уже вел — 58:52. По 15 очков набрали Майк Джеймс (ЦСКА) и Доминез Барнет («Цмокі»). Следующая четверть получилась провальной для гостей — 16:32. В оставшееся время хозяевам нужно было лишь сохранить комфортное преимущество, что им и удалось.

В предыдущем матче минчане проиграли краснодарскому «Локомотиву» — 80:88. Слудующая игра пройдет на выезде 19 октября в Нижнем Новгороде.