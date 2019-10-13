В Минске создали Совет исследователей коммунистического террора

Представители столичных и региональных инициатив по мемориализации мест массового захоронения жертв сталинизма на встрече 13 октября в Минске объединились в коллективную инициативу с рабочим названием «Совет исследователей коммунистического террора».

Во встрече приняли участие координатор общественной инициативы «Кобыляки. Расстреляны в Орше» Игорь Станкевич, лидер общественной инициативы «Хайсы» в Витебске Ян Державцев, исследователи захоронений и активисты местных инициатив по мемориализации Олег Аксенов (Могилев), Анатолий Аскерко (Борисов), Николай Подгайский (Барановичи), глава общественной дирекции народного мемориала Куропаты Алесь Чехольский, активист инициативы «Эксперты в защиту Куропат» культуролог Вацлав Орешко, лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик, художники Алесь Марочкин и Геннадий Дроздов, ряд защитников Куропат. Встречу модерировал сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.

В течение двух часов представители инициатив рассказывали друг другу о той работе, которую они проводят по увековечиванию памяти жертв сталинских репрессий, а также обсуждали, каким образом они могут объединить свои усилия и выработать единые подходы в мемориализации мест массовых захоронений.

Инициаторы создания Совета исследователей коммунистического террора договорились в следующий раз собраться во второй половине января 2020 года в Минске в более широком составе, а после проводить подобные встречи раз в несколько месяцев.

На следующем заседании представители новой инициативы планируют принять резолюцию, а также сформировать команду, которая займется созданием сайта совета, общей базы мест массового уничтожения и захоронения жертв репрессий, а также календарь событий.