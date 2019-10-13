Беларусь проиграла Голландии в квалификации Евро-2020

В предпоследнем отборочном матче футбольного чемпионата Европы-2020 белорусская сборная проиграла на своем поле лидеру группы С Голландии.

Матч состоялся вечером 13 октября на минском стадионе «Динамо» и завершился со счетом 1:2 (Драгун, 54 — Вейналдум, 32, 41).

Состав сборной Беларуси: Гутор, Драгун, Мартынович (к), Наумов, Поляков, Ковалев (Скавыш, 60), Бахар (Эбонг, 70), Яблонский, Лаптев (Шевченко, 83), Веретило, Стасевич.

Предупреждения получили Бахар (50), Стасевич (57), Мартынович (62), Яблонский (69) и Наумов (90+1).

Статистика матча (подсчет УЕФА): удары по воротам — 9:20 в пользу гостей (первый тайм — 3:14), из них в створ ворот — 1:6 (0:5), опасные атаки — 15:42 (8:25), угловые удары — 3:6 (1:4), штрафные удары — 5:10 (1:1), офсайды — 0:1 (0:0), владение мячом (в %) — 27:73 (22:78), точность пасов (в %) — 74:91 (73:92), точность пасов (в абсолютных цифрах) — 197/265:721/796 (82/113:434/474).

Встреча соперников 21 марта в Роттердаме также завершилась победой голландцев — 4:0.

Сегодня вечером в группе С пройдет матч Эстония — Германия.

Положение команд: Голландия — 15 очков (6 игр; разница мячей 19-7), Германия — 12 (5; 17-6), Северная Ирландия — 12 (6; 8-7), Беларусь — 4 (7; 4-12), Эстония — 1 (6; 2-18). В финальную часть Евро-2020 выходят две первые сборные.

Команда Михаила Мархеля завершит турнир 16 ноября в Мёнхенгладбахе матчем против Германии. Весной 2020 года белорусская сборная продолжит борьбу за путевку на Евро-2020 в плей-офф Лиги наций, отмечает БелаПАН.