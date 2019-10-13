Минское «Динамо» в КХЛ проиграло четвертый матч подряд

Четвертое поражение подряд потерпело минское «Динамо» в матчах регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 и впервые в сезоне не забросило ни одной шайбы.

13 октября команда Крэйга Вудкрофта на выезде проиграла подольскому «Витязю» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2). Шайбами отличились Артем Швец-Роговой, Миро Аалтонен и Якуб Ержабек (в пустые ворота).

Состав «Динамо»: Карнаухов (Толопило); Евенко — Готовец (к), Паре — А.Костицын — Ковыршин; Еременко — Граньяни, Когалев — Шор — Принс; Дерябин — Эллиотт, Мартынов — Степанов — Демков; Знахаренко — Китаров — Аносов — Павленко — Грецкий.

После матча Крэйг Вудкрофт отметил, что разочарован результатом, но считает, что команды показывали равную игру.

«Мы создавали моменты, но не смогли их реализовать. Думаю, в этом и была разница между нами и «Витязем» сегодня. Хозяева реализовывали свои моменты», — сказал главный тренер минского «Динамо».

Матч с «Витязем» из-за травмы пропускал финский нападающий «зубров» Тему Пулккинен.

«Тему — один из самых забивающих форвардов в КХЛ. Конечно, его отсутствие это проблема для нас, и мы сегодня почувствовали это. Мы должны учиться играть в атаке, даже когда Пулккинена нет в составе. Другие игроки должны уметь брать его обязанности на себя», — отметил Вудкрофт.

После 17 матчей у «Динамо» 15 набранных очков и восьмое место в таблице Западной конференции.

Следующий матч «зубры» проведут на «Минск-Арене» 17 октября против нижегородского «Торпедо».