Правящая партия консерваторов победила на парламентских выборах в Польше
Партия Ярослава Качиньского «Право и Справедливость» сохранила ведущие позиции.
По данным экзитполов, PiS набирает 43,6% голосов и получает 239 из 460 мест в Сейме, что даст ей возможность формировать правительство без участия других партий (абсолютное большинство в польском парламенте составляет 231 голос).
Второй силой в польской политике стало Центристское объединение партий «Гражданская коалиция» — 27,4%.
Среди других партий, которые, как ожидается, преодолеют пятипроцентный избирательный барьер, — коалиция польских левых (11,9%), Крестьянская партия (9,6%) и националистическое движение «Конфедерация» (6,4%).