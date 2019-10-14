Правящая партия консерваторов победила на парламентских выборах в Польше

Партия Ярослава Качиньского «Право и Справедливость» сохранила ведущие позиции.

По данным экзитполов, PiS набирает 43,6% голосов и получает 239 из 460 мест в Сейме, что даст ей возможность формировать правительство без участия других партий (абсолютное большинство в польском парламенте составляет 231 голос).

Второй силой в польской политике стало Центристское объединение партий «Гражданская коалиция» — 27,4%.

Среди других партий, которые, как ожидается, преодолеют пятипроцентный избирательный барьер, — коалиция польских левых (11,9%), Крестьянская партия (9,6%) и националистическое движение «Конфедерация» (6,4%).