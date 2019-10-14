Юрист Кайс Саид побеждает на президентских выборах в Тунисе

По предварительным данным, независимый кандидат побеждает во втором туре президентских выборов в Тунисе с поддержкой в 72%. У медиамагната и лидера партии «Сердце Туниса» Набиля аль-Каруи — менее 28%.

Лидер гонки Кайс Саид является бывшим профессором с консервативными социальными взглядами, он пообещал населению вернуть ценности революции 2011 года, которая привела к демократизации страны, сообщает Swissinfo .

Перед выборами аль-Каруи выпустили из тюрьмы, где он содержался по обвинению в коррупции и финансовых махинациях. Он заявил, что рассмотрит возможность обжалования результатов выборов после официального объявления результатов, политик считает, что в президентской гонке не было честной конкуренции, потому что его выпустили из тюрьмы только после первого тура.

Выборы назначили в связи со смертью экс-президента Эс-Себси.