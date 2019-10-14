Необычная выставка в Минске: портреты известных белорусов перевели на язык звуков

В минской «Галерее ДК» (ул. Герцена, 2а) проходит выставка «Портреты, которые звучат». Фотографии известных белорусов переведены на язык звуков с помощью искусственного интеллекта.

Здесь можно в буквальном смысле слова услышать лица выдающихся белорусов. Авторы не раскрывают детали всего процесса превращения изображений в звук, но известно, что в нем задействовано сразу несколько программ на основе искусственного интеллекта.

Технология учитывает рельеф и уникальность каждого лица, поэтому для экспозиции выбрали максимально отличающихся друг от друга и преимущественно творческих людей.

Экспонатами выставки стали звуковые портреты:

- Дарьи Жук, режиссера фильма «Хрусталь», который Беларусь впервые выдвигает на «Оскар»;

- Руслана Вашкевича — художника и «главного хулигана современного белорусского искусства»;

- Виктора Мартиновича — одного из самых обсуждаемых и продаваемых за рубежом белорусских писателей;

- Тимы Белорусских, молодого артиста с рекордными оборотами по набору популярности;

- а также бизнесмена Юрия Зиссера, дизайнера Апти Эзиева, руководителя театра ИнЖест Вячеслава Иноземцева, художественного руководителя Национального академического Большого театра оперы и балета Валентина Елизарьева и других известных белорусов.

По словам авторов творческого эксперимента — фотографа и художницы Маши Романовской и музыканта Романа Волознева, они несколько месяцев экспериментировали с различными технологиями, чтобы добиться звукового и визуального решения, которое представлено в экспозиции.

На создание одного портрета уходит несколько часов. Основная часть творческой задачи по переводу пикселей изображений в ноты лежит на компьютере. Но подготовка фотографий и доработка звуковых дорожек делается авторами вручную.

Проект поддержала компания hoster.by. Выставка приурочена к 25-летию провайдера облачных решений. Вход бесплатный для всех желающих.