Необычная выставка в Минске: портреты известных белорусов перевели на язык звуков
В минской «Галерее ДК» (ул. Герцена, 2а) проходит выставка «Портреты, которые звучат». Фотографии известных белорусов переведены на язык звуков с помощью искусственного интеллекта.
Здесь можно в буквальном смысле слова услышать лица выдающихся белорусов. Авторы не раскрывают детали всего процесса превращения изображений в звук, но известно, что в нем задействовано сразу несколько программ на основе искусственного интеллекта.
Технология учитывает рельеф и уникальность каждого лица, поэтому для экспозиции выбрали максимально отличающихся друг от друга и преимущественно творческих людей.
Экспонатами выставки стали звуковые портреты:
- Дарьи Жук, режиссера фильма «Хрусталь», который Беларусь впервые выдвигает на «Оскар»;
- Руслана Вашкевича — художника и «главного хулигана современного белорусского искусства»;
- Виктора Мартиновича — одного из самых обсуждаемых и продаваемых за рубежом белорусских писателей;
- Тимы Белорусских, молодого артиста с рекордными оборотами по набору популярности;
- а также бизнесмена Юрия Зиссера, дизайнера Апти Эзиева, руководителя театра ИнЖест Вячеслава Иноземцева, художественного руководителя Национального академического Большого театра оперы и балета Валентина Елизарьева и других известных белорусов.
По словам авторов творческого эксперимента — фотографа и художницы Маши Романовской и музыканта Романа Волознева, они несколько месяцев экспериментировали с различными технологиями, чтобы добиться звукового и визуального решения, которое представлено в экспозиции.
На создание одного портрета уходит несколько часов. Основная часть творческой задачи по переводу пикселей изображений в ноты лежит на компьютере. Но подготовка фотографий и доработка звуковых дорожек делается авторами вручную.
Проект поддержала компания hoster.by. Выставка приурочена к 25-летию провайдера облачных решений. Вход бесплатный для всех желающих.