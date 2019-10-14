В нескольких городах Брестской области обновились температурные рекорды

В четырех городах Брестской области 13 октября обновились температурные рекорды дня, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета.

Самым теплым местом в стране был Пинск, где воздух прогрелся до +22,6 градуса (21,4 градуса в 1993 году). В Высоком зафиксировано 21,2 градуса тепла (20,8 в 1979-м), в Пружанах — 20,9 (20,5 в 1979-м), в Ганцевичах — 20,5 (20,4 в 1993-м).

14 октября, по прогнозу Белгидромета, потеплеет еще на 2-3 градуса.

В сентябре температурные рекорды фиксировались 2-го, 3-го и 9—12-го числа, антирекорды — 20-го, 21-го, 23-го и 24-го.