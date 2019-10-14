Белорусская воднолыжница победила на Всемирных пляжных играх

Александра Данишевская стала лучшей в прыжках с трамплина, сообщается на сайте НОК.

Александра Данишевская во время выступления. Фото: организаторы турнира

Финальные выступления у женщин прошли в акватории одного из заливов Дохи (Катар). Наша спортсменка выполнила прыжок на 49,5 м. Второй стала Ютта Менестрина из Финляндии (49,3 м), третьей — еще одна белоруска Анна Стрельцова (49,0 м).

Всемирные пляжные игры проходят в Дохе до 16 октября. Медали разыгрываются в 14 дисциплинах: пляжных гандболе, футболе, теннисе, волейболе и борьбе, а также в баскетболе 3×3, акватлоне, корфболе, вейкборде, водных лыжах, скейтборде, плавании на открытой воде, ката (карате) и боулдеринге (вид скалолазания).