Во время протестов в Эквадоре погибли семь человек

Во время антиправительственных протестов в Эквадоре по меньшей мере семь человек погибли и 1340 получили ранения.

Об этом говорится в заявлении, размещенном 13 октября на сайте аппарата уполномоченного по правам человека республики.

Протесты в Эквадоре продолжаются с начала октября. Их спровоцировал указ президента Ленина Морено об отмене госсубсидий на топливо и экономические реформы. Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских. С начала манифестаций были задержаны 1121 человек.

Президент Эквадора объявил режим чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль.