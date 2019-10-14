Украина заявила о срыве сепаратистами разведения войск в Золотом

Позиции украинских военных в районе населенного пункта Золотое-4 обстреляли из гранатометов, сообщили в пресс-центре ООС.

По данным военных, накануне сепаратисты из гранатометов обстреляли позиции ООС на участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4. При этом отмечается, что противник сигнализировал о готовности к началу процесса разведения.

«Несмотря на готовность Вооруженных сил Украины провести разведение сил и средств на участке разведения №2 оккупанты в очередной раз демонстрируют свое нежелание придерживаться минских договоренностей и взятых на себя обязательств», — говорится в заявлении.

В штабе напомнили, что разведение сил и средств на Донбассе состоится только после 7 дней соблюдения режима прекращения огня на каждом из участков разведения.

11 октября президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить разведение войск в районах Золотого и Петровского из-за позиции националистических формирований.