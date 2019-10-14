Гомельчанин приставал к таксистке и ударил ее по лицу

Инцидент произошел днем 13 октября возле гипермаркета по улице Лазурной.

По информации областного УВД, 47-летняя водитель такси приняла заказ от пассажира, но, сев в машину, тот стал приставать. Он схватил женщину за шею и ударил кулаком в лицо. Таксистка смогла вырваться и выскочить из салона автомобиля.

Нападавший скрылся, но его задержали омоновцы. Им оказался 46-летний местный житель. Ему грозит до трех лет лишения свободы.