Аудиофакт. Гомельская группа Relikt выпустила шестой альбом

В новый сборник «Дрэва жыцця» вошли десять старинных белорусских народных песен, собранных в разных районах страны.

Научными консультантами релиза выступили историк, исследователь традиционной культуры Елена Ляшкевич и этнограф, специалист по этническому певческому исполнению Ирина Мазюк.

Дрэва Жыцця by Relikt

Альбом записывался и сводился на легендарной консоли SSL 4000 из лос-анджелесской студии компании Yamaha, с которой работали Motorhead, Стиви Уандер, Чет Аткинс и другие звезды.

Музыканты использовали редкие для рока инструменты: глюкофон ручной работы с нестандартным строем, белорусские дудки, ксилофон, баян.