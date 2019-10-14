В Минэкономики объяснили наем американских юристов для избавления от статуса нерыночной экономики

Статус страны с рыночной экономикой даст Беларуси торговые и имиджевые выгоды, сообщили в пресс-службе Министерства экономики.

Правительство приняло постановление о закупке юридических услуг американской компании Crowell & Moring по сопровождению процесса по переводу Беларуси из статуса страны с нерыночной экономикой в статус страны с рыночной экономикой.

В ведомстве пояснили, что статус страны с нерыночной экономикой был автоматически унаследован Беларусью после распада СССР. Он позволяет правительству США для защиты американских предприятий применять ограничительные таможенно-тарифные меры к отдельным видам белорусской продукции, которые делают ее экспорт экономически нецелесообразным. Ранее успешно пересмотрели свой статус экономики Россия, Казахстан, Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния.

В Минэкономики уточнили, что пересмотр Минторгом США статуса нашей экономики позволит формально подтвердить то, что существует де-факто.