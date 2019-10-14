В Бресте оштрафовали противника аккумуляторного завода Константина Остапука

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Суд Брестского района 14 октября рассмотрел материалы административного дела в отношении противника строительства аккумуляторного завода Константина Остапука.


Противник строительства аккумуляторного завода, вышедший на площадь в костюме лисы, помещен в ИВС

Как сообщил правозащитник Роман Кисляк, суд признал Остапука виновным в повторном нарушении порядка проведения массовых мероприятий и оштрафовал его на 30 базовых величин (765 рублей).

По словам правозащитника, утром 15 августа группа противников аккумуляторного завода пришла к проходной предприятия. Остапук поприветствовал одного из активистов словами: «Нет заводу АКБ». Милиция и суд посчитали это несанкционированным пикетированием.

«Это какой-то правовой тупизм. Власти выходят за рамки здравого смысла в преследовании свободы выражения мнения. Остапук будет обжаловать данное постановление райсуда», — сообщил Кисляк.

Он напомнил, что активиста оштрафовали не впервые. 30 сентября 2018 года Остапук пришел на площадь Ленина в Бресте, где в этот день собралось более 90 противников строительства аккумуляторного завода, в одежде с наклейкой против предприятия.

Остапука задержали, когда он уходил с площади. Суд Ленинского района Бреста оштрафовал его на 14 базовых величин (343 рубля). Через несколько дней этот же суд оштрафовал Остапука на три базовые величины (73,5 рубля) за неповиновение милиции во время задержания.

Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест». На заводе планируется наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Противники завода собираются с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте.
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Тэги: аккумуляторный завод АйПауэр Персона: Константин Остапук Роман Кисляк Город: Брест

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