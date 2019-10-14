Центробанки Беларуси и РФ готовят план совместных действий в финансовой сфере

Центральные банки Беларуси и России разрабатывают совместный план действий по гармонизации подходов в финансовой сфере, сообщил журналистам 14 октября заместитель председателя Нацбанка Сергей Калечиц.

Он напомнил, отвечая на вопросы БелаПАН, что продолжается работа белорусско-российской межведомственной рабочей группы, которая отрабатывает вопросы реализации Союзного договора, заключенного в 1999 году. «В частности, группа занимается вопросами равных условий хозяйствования для наших предприятий и банков», — отметил Калечиц.

«На сегодняшний день разрабатываются гармонизированные подходы к проведению монетарной политики. И для Беларуси, и для России цель монетарной политики заключается в обеспечении ценовой стабильности», — подчеркнул Калечиц.

Кроме этого, сообщил он, центральные банки занимаются вопросами гармонизации подходов в сфере банковского надзора.

«Например, если белорусский банк хочет выйти на российский рынок либо если российский инвестор хочет выйти на белорусский рынок, все должны понимать, что подходы стран к банковскому надзору гармонизированы и понятны для обеих сторон», — пояснил Калечиц.

При этом он рассказал, что планируется выработать подходы «не единые, не одинаковые, но близкие, чтобы создать удобные условия и для предприятий, и для банков».

Отвечая на вопрос БелаПАН о возможных сроках подготовки плана совместных действий на уровне центральных банков, Калечиц пояснил, что он готовится в пакете с другими интеграционными документами.

«Мероприятия центральных банков в высокой степени согласованности, их можно было бы проводить, это полезно для наших экономик. Но официальное утверждение плана совместных действий будет тогда, когда по всем сферам будут готовы эти планы», — рассказал Калечиц.

Как сообщалось, в сентябре премьер-министры Беларуси и России парафировали проект программы действий по экономической интеграции Беларуси и России. Стороны готовят 31 дорожную карту для реализации этой программы, однако проекты документов не опубликованы. Ожидается, что их подписание может состояться в декабре по случаю 20-летия со дня заключения белорусско-российского Договора о Союзном государстве.