Брестчину заполонили разведчики

Специальные учения с силами и средствами разведки государств Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Поиск-2019» начались 14 октября на Обуз-Лесновском полигоне Вооруженных сил Беларуси в Брестской области.

По информации Минобороны, в маневрах участвуют военнослужащие Армении, Беларуси, Казахстана, России, Кыргызстана, Таджикистана, а также оперативная группа объединенного штаба ОДКБ. Всего к учениям привлечено около 2 тыс. человек и более 250 единиц техники, в том числе авиационной.

«Учение проводится в два этапа с 14 по 18 октября на территории четырех полигонов, а также на участках местности вблизи них, — говорится в сообщении военного ведомства. — Планируется отработать вопросы подготовки и применения сил и средств разведки в совместной операции Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, практических действий сил и средств разведки в интересах локализации приграничного вооруженного конфликта в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности ОДКБ».

На четырех полигонах будет отработан выход разведывательных подразделений в определенные районы «наземным, воздушным, посадочным и иными способами, в том числе ночью». «В интересах вскрытия действий незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника и их огневого поражения будет проводиться войсковая, специальная, радиоэлектронная, инженерная и артиллерийская разведка», — подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, разведчики шести государств будут тренироваться организовывать засады, блокировать незаконные вооруженные формирования и освобождение населенных пунктов.

Ранее пресс-служба ОДКБ сообщила, что 16-18 октября на полигоне вблизи поселка Мулино в Нижегородской области РФ пройдут учения с КСОР ОДКБ «Взаимодействие-2019», которые также посвящены «подготовке и проведению совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности».