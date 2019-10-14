Лукашенко подпишет новый IT-декрет

В Беларуси ведется работа над новым декретом о деятельности Парка высоких технологий. Об этом сообщил IT-бизнесмен Виктор Прокопеня по итогам прошедшей 14 октября встречи с Александром Лукашенко, на которой обсуждались вопросы развития страны в цифровой сфере.

В декабре 2017 года был утвержден декрет президента о развитии цифровой экономики, который получил неформальное название «декрет о ПВТ 2.0». Документ в числе прочего легализовал криптовалюты.

«Руководство Парка уже работает над декретом о ПВТ 3.0 — катализатором, который в разы увеличит потребность в кадрах для ИТ, особенно в регионах», — написал Прокопеня на своей странице в «Фейсбуке».

По словам бизнесмена, на встрече с главой государства обсуждалось увеличение на четверть взносов компаний-резидентов в ПВТ.

«В фонд ПВТ поступает 1% от выручки компаний в год — около 15 млн долларов. Часть этих денег уже идет на различные социальные программы. Деньги должны пойти на финансирование образовательных программ для страны. На встрече с президентом обсуждали повышение отчислений до 1,25% для финансирования различных образовательных программ и социальных проектов», — сообщил Прокопеня.

Он отметил, что в ПВТ более 160 курсов по 20 направлениям. Почти 3.000 человек после курсов в ПВТ нашли работу в ИТ-компаниях.

«Переучиться для ИТ — шанс в регионах получить работу с высокой зарплатой. Не у каждого есть средства на обучение, не каждый рискнет взять кредит на курсы под высокие проценты. Поэтому президент поддержал идею ИТ-кредита», — написал Прокопеня.

По его словам, проект предполагает, что каждый житель страны за счет средств ПВТ на пять лет может получить беспроцентный рублевый кредит на обучение для работы в экономике знаний. Его сумма будет составлять до 6000 рублей. Отсрочка платежа составит два года, после чего погашение кредита будет производиться равными частями в течение трех лет.

«Будет опубликован набор курсов и организаций, участвующих в проекте, плюс условия кредита (размер и погашение). Обучение должно быть от полугода. Кандидаты обращаются в пул курсов, проходят отбор, выбирают курсы и с договором на обучение обращаются в банк. Банки после одобрения суммы обращаются за возмещением кредита в фонд ПВТ и выдают его кандидатам», — сообщил Прокопеня.

Сейчас, по его словам, нужен следующий шаг — чтобы не только айтишникам было выгодно работать в ИТ, но и всем остальным. «Мы создаем группу, которая займется разработкой и реализацией проекта по ИТ-кредитам. В нее может войти каждый, кто, как и мы, горит этой идеей, верит в нее и видит, как ее можно улучшить», — отметил IT-бизнесмен.

Кроме этого, по его словам, на встрече у президента обсуждалась идея создания нового ИТ-университета для экспериментальных подходов к обучению. Глава государства также поддержал идею разрешить некоторым школам войти в ПВТ для проверки различных экспериментальных программ и, если будет позитивный результат, масштабировать эти идеи на всю страну.

«Президент подчеркнул, что в образовании бардак, и если это не будет исправлено, то скоро у Министерства образования будет новый министр. Президент подтвердил, что образованию будет уделяться самое пристальное внимание и планируется проведение еще как минимум одного совещания по этому вопросу», — написал Прокопеня.