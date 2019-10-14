Государство готово заплатить за обучение кадров по программам MBA

В Беларуси планируется направить средства республиканского бюджета для финансирования обучения управленческих кадров по программам MBA. Это предусматривает проект президентского указа, сообщает Министерство экономики.

В Минэкономики состоялось очередное заседание Республиканского совета по развитию системы бизнес-образования под председательством министра экономики Дмитрия Крутого и министра труда и социальной защиты Ирины Костевич.

На заседании была поддержана инициатива Минэкономики разработать механизм софинансирования организации подготовки управленческих кадров по программам МВА за счет трех источников: средства обучаемых, организаций и республиканского бюджета.

«Для этого предусматривается создание рабочей группы под эгидой Минэкономики с участием всех заинтересованных», — сообщает министерство.

По результатам рассмотрения проекта президентского указа, предусматривающего внедрение механизма софинансирования подготовки управленческих кадров по программам МВА, принято решение вернуться к вопросу развития системы бизнес-образования до 2025 года.

«Намечен алгоритм конкретных действий по привлечению международной технической помощи и внешних финансовых ресурсов в сферу бизнес-образования на среднесрочную перспективу», — сообщает Министерство экономики.

Как сообщалось, в этом году при поддержке Евросоюза и Всемирного банка Бизнес-школа ИПМ запустила обучение первой группы топ-менеджеров госпредприятий по специальной программе, которая разработана для госсектора.

Как сообщил БелаПАН профессор бизнес-школы Дмитрий Дичковский, образовательная программа предполагает обучение по нескольким модулям — «Стратегия», «Финансы», «Маркетинг», «Персонал», «Эффективность и оптимизация производства».

«При поддержке Евросоюза и Всемирного банка мы запустили образовательную программу для топ-менеджеров госпредприятий. В программе принимают участие первые лица (директор и его заместитель) десяти госкомпаний», — рассказал Дичковский.

Обучение стартовало в апреле, и в феврале 2020 года ожидается первый выпуск по этой программе. Контент для образовательной программы подготовлен совместно со Стокгольмской школой экономики. Предполагается, что новая образовательная программа, ориентированная на повышение эффективности госпредприятий, станет ежегодной.

«Цель программы — выработка новой стратегии для коммерческих организаций. В феврале слушатели программы должны будут защитить новые стратегии для компаний, которыми руководят», — рассказал БелаПАН Дичковский.