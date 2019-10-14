Лукашенко направил соболезнование Синдзо Абэ в связи с гибелью людей в результате тайфуна «Хагибис»

Александр Лукашенко направил соболезнование премьер-министру Японии Синдзо Абэ в связи с гибелью людей и многочисленными разрушениями в результате тайфуна «Хагибис».

«От имени белорусского народа и себя лично высказываю глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим и восстановления затронутых стихией регионов страны», — приводит слова соболезнования пресс-служба главы государства.

В выходные Японию накрыл мощный тайфун «Хагибис».

Число жертв стихии достигло 45 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести, десятки тысяч домов остались без электроэнергии. Такие данные привело в понедельник агентство Kyodo.