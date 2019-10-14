За смерть пятерых человек житель Белоозерска получил 10 лет

Десять лет лишения свободы получил 31-летний житель Белоозерска Андрей Букраба.

Суд Березовского района признал его виновным в преступлении по ч. 5 ст. 317 УК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек).

31-летний водитель, будучи пьяным, ехал на «Мерседесе GL» в направлении Белоозерска. Не справившись с управлением, он свалился в мелиоративный канал.

«Скорость автомобиля в тот момент составляла 90 км/ч. В салоне машины, оборудованной четырьмя посадочными местами для перевозки пассажиров, кроме водителя находилось девять человек», — говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли пять человек: трое детей (2009, 2010 и 2015 годов рождения), мужчина (1998) и женщина (1986).

На данный момент приговор в законую силу не вступил и может быть обжалован.