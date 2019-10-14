В Кремле ответили Зеленскому на его желание обсудить статус Крыма

Российская администрация считает закрытым вопрос принадлежности Крыма.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «какие-либо обсуждения в каких-либо форматах невозможны». Такой была его реакция на желание президента Украины Владимира Зеленского обсудить тему аннексированного полуострова.

Напомним, ранее Владимир Путин неоднократно заявлял, что жители Крыма по собственной воле приняли решение войти в состав России, и этот вопрос не подлежит пересмотрению.