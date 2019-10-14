В Могилеве участковый предотвратил суицид

В Могилеве девушка угрожала покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна.

Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, прибыв по месту вызова, участковый инспектор Аркадий Высоцкий попытался разговорить девушку и убедить ее не прыгать (она стояла на отливе окна на четвертом этаже).

На уговоры девушка не поддавалась. Инспектор «медленно приближался к окну во время разговора, предлагал помощь. Когда девушка на мгновение отвлеклась, офицер, рискуя жизнью, встал в проем окна, обхватил ее рукой и втащил обратно в комнату».

Спасти девушку помог напарник участкового — старший оперуполномоченный угрозыска Максим Мякшин.