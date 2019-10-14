Минсвязи сменит название и будет регулятором в сфере цифровизации

Министерство связи и информатизации Беларуси сменит название и будет регулятором в сфере цифровизации.

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Как сообщил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин, «возможно, хотя это и не самое важное, изменится наименование министерства. Под эгидой правительства оно продолжит воплощать в жизнь процессы цифровизации в нашей стране. В ближайшее время все необходимое сделаем».

Стоит отметить, что ранее в Беларуси на уровне руководства страны обсуждалась возможность появления отдельного министерства цифровой экономики.