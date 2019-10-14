За выходные ГАИ поймала 150 пьяных водителей

В минувшие выходные, по данным Госавтоинспекции, на территории Беларуси произошло 497 ДТП, в которых семь человек погибли и 24 получили травмы.

Как отметили в дорожной милиции, было оштрафовано 1080 водителей-лихачей. Было выявлено 347 бесправников.

За нарушение ПДД к ответственности привлечено 1042 пешехода (из них 284 за отсутствие в темное время суток фликера).

Отметим, что в настоящее время на территории страны проводится спецмероприятие Госавтоинспекции «Сохрани себе жизнь!», направленное на информирование пеших участников дорожного движения о необходимости предельно внимательного поведения на дороге.