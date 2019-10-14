Алла Пугачева приедет в Минск в личном вагоне
Все билеты на концерт примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой в Минске распроданы.
Как пишет
Шоу «P.S.» пройдет второго ноября на «Минск-Арене». Как сообщили организаторы концерта, Пугачева приедет в Минск по железной дороге в личном вагоне поезда и поселится в одной из лучших гостиниц.
Управляющий холдингом Atom Entertainment Group Андрей Алексеев, занимающийся организацией шоу, заметил, что «никакого громкого приема мы не готовим».
В то же время он отметил, что если у примадонны будет желание посетить какие-то места после концерта, «устроим».