Алла Пугачева приедет в Минск в личном вагоне

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Все билеты на концерт примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой в Минске распроданы.

Как пишет starhit.ru, сегодня заветные квитки можно приобрести втридорога у перекупщиков.

Шоу «P.S.» пройдет второго ноября на «Минск-Арене». Как сообщили организаторы концерта, Пугачева приедет в Минск по железной дороге в личном вагоне поезда и поселится в одной из лучших гостиниц.

Управляющий холдингом Atom Entertainment Group Андрей Алексеев, занимающийся организацией шоу, заметил, что «никакого громкого приема мы не готовим».

В то же время он отметил, что если у примадонны будет желание посетить какие-то места после концерта, «устроим».
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Тэги: концерт Персона: Алла Пугачева Андрей Алексеев Город: Минск

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