Преступники застрелили 14 полицейских в Мексике

По меньшей мере 14 сотрудников полиции погибли в результате нападения, совершенного вооруженными боевиками в мексиканском штате Мичоакан.

Между сторонами завязалась перестрелка, в результате которой погибли и были ранены люди. Об этом сообщает «Синьхуа» .

Министерство госбезопасности Мексики осудило данную атаку и заявило, что будет поддерживать тесную связь с местной полицией, чтобы оказать необходимую помощь по задержанию нападавших.

Совершившие нападение боевики, возможно, являются выходцами из местного сообщества наркоторговцев.