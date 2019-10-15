Преступники застрелили 14 полицейских в Мексике

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По меньшей мере 14 сотрудников полиции погибли в результате нападения, совершенного вооруженными боевиками в мексиканском штате Мичоакан.

Между сторонами завязалась перестрелка, в результате которой погибли и были ранены люди. Об этом сообщает «Синьхуа».

Министерство госбезопасности Мексики осудило данную атаку и заявило, что будет поддерживать тесную связь с местной полицией, чтобы оказать необходимую помощь по задержанию нападавших.

Совершившие нападение боевики, возможно, являются выходцами из местного сообщества наркоторговцев.
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Тэги: Мексика убийство полицейских наркоторговцы

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