Турецкие защитные экраны для 3-й линии минского метро поступят в ноябре

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На первых четырех станциях новой линии минского метро появятся защитные экраны, сделанные в Турции.

«Мы выбирали систему дверной автоматической платформы от ведущих производителей мира. В тендере участвовали несколько производителей из Европы и Азии. В ходе конкурсного отбора контракт заключен с холдингом Albayrak — производителем машинного оборудования и гидравлических систем из турецкого города Эскишехир», — рассказал во время официальной встречи в ратуше начальник Дирекции по строительству Минского метрополитена Павел Царун, сообщает агентство «Минск-Новости».

Подобные устройства будут открываться синхронно с дверями прибывающего вагона.

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Крепак рассказал о планах установить защитные системы и на две первые линии метро. Он предложил турецким партнерам вновь поучаствовать в конкурсном отборе на поставку защитного оборудования.
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Тэги: Беларусь-Турция Минский метрополитен Albayrak защитный экран Персона: Павел Царун Город: Минск

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