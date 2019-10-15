Россияне стали лучше относиться к Украине после избрания Зеленского

Социологи зафиксировали рекордное после аннексии Крыма улучшение отношения россиян к Украине: 56% респондентов в России заявили, что позитивно относятся к соседней стране.

Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса «Левада-центра» и Киевского международного института социологии, который публикует РБК .

По данным социологов, за период с февраля по сентябрь 2019 года в полтора раза увеличилась доля россиян, оценивающих свое отношение к Украине как «хорошее». Число украинцев, которые хорошо относятся к России, немного снизилось за этот период (с 57 до 54 процентов), однако социологи считают, что эти изменения находятся в пределах погрешности и не позволяют сделать вывод о реальном ухудшении отношения украинцев к России.

Исследование социологов показало, что в обеих странах преобладает мнение, что оба государства должны быть независимыми и дружественными — с открытыми границами, без виз и таможен. Так считают 54 процента россиян и 49 процентов украинцев.

Эксперты связывают это с избранием Владимира Зеленского президентом Украины в апреле и его первыми шагами, направленными на улучшение отношений с Россией, в том числе обмен заключенными.