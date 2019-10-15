Ryanair запускает рейс в пятый украинский город

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С декабря 2019 года ирландская авиакомпания Ryanair начнет летать в Херсон.


Лоукостер Ryanair начнет полеты из Харькова в Вильнюс и Краков

Об этом сообщили на совместном брифинге министр инфраструктуры Украины Владислав Криклия и коммерческий директор Ryanair Дэвид О’Брайан, указано на cfts.org.ua.

Рейсы в Херсон будут выполняться с 21 декабря дважды в неделю из Кракова.

В настоящее время Ryanair выполняет полеты в четыре украинских аэропорта: Борисполь (Киев), Львов, Одесса и Харьков. Первый рейс в Украину был выполнен в сентябре 2018 года.
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Тэги: Ryanair лоукостер Город: Херсон

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