Ryanair запускает рейс в пятый украинский город

С декабря 2019 года ирландская авиакомпания Ryanair начнет летать в Херсон.

Об этом сообщили на совместном брифинге министр инфраструктуры Украины Владислав Криклия и коммерческий директор Ryanair Дэвид О’Брайан, указано на cfts.org.ua .

Рейсы в Херсон будут выполняться с 21 декабря дважды в неделю из Кракова.

В настоящее время Ryanair выполняет полеты в четыре украинских аэропорта: Борисполь (Киев), Львов, Одесса и Харьков. Первый рейс в Украину был выполнен в сентябре 2018 года.