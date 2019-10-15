Лукашенко назначил Юрия Назаренко командующим внутренними войсками

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Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Юрия Назаренко заместителем министра внутренних дел — командующим внутренними войсками, передает его пресс-служба.

«Это ваша прерогатива, этим вы отличаетесь и будете отличаться от других — вам надо обеспечить порядок внутри страны. Не дай бог что, мы, люди в погонах, все пойдем на фронт, если угроза будет извне», — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

Юрий Назаренко родился в Слониме, окончил Военную академию Беларуси. С 2010 по 2014 служил в различных подразделениях Службы безопасности президента, до 2016-го руководил спецотрядом быстрого реагирования в/ч 3214, до 2018-го — спецотрядом быстрого реагирования 3-й отдельной бригады специального назначения внутренних войск. С марта 2018 года являлся главой штаба Службы безопасности президента.
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Тэги: внутренние войска МВД Персона: Юрий Назаренко

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