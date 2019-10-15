Лукашенко согласовал назначение ряда руководителей местных органов власти, замглавы Госкомимущества и генконсула в Гуанчжоу

Президент 15 октября рассмотрел кадровые вопросы.

Фото: president.gov.by

Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко дал согласие на назначения двух председателей райисполкомов: Анатолия Лукашова — Дубровенского (Витебская область), Дмитрия Пимошенко — Мстиславского (Могилевская область).

Глава государства также согласовал назначение Татьяны Колядко руководителем администрации Московского района Минска.

Кроме того, Лукашенко дал согласие на назначение Екатерины Лукьяновой заместителем председателя Государственного комитета по имуществу, Андрея Попова — генеральным консулом Республики Беларусь в Гуанчжоу (Китайская Народная Республика).