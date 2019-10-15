Лукашенко согласовал назначение ряда руководителей местных органов власти, замглавы Госкомимущества и генконсула в Гуанчжоу

/ Политика
Просмотров: 681

Президент 15 октября рассмотрел кадровые вопросы.

Фото: president.gov.by

Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко дал согласие на назначения двух председателей райисполкомов: Анатолия Лукашова — Дубровенского (Витебская область), Дмитрия Пимошенко — Мстиславского (Могилевская область).


Лукашенко назначил Юрия Назаренко командующим внутренними войсками

Глава государства также согласовал назначение Татьяны Колядко руководителем администрации Московского района Минска.

Кроме того, Лукашенко дал согласие на назначение Екатерины Лукьяновой заместителем председателя Государственного комитета по имуществу, Андрея Попова — генеральным консулом Республики Беларусь в Гуанчжоу (Китайская Народная Республика).
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Китай Московский район Персона: Екатерина Лукьянова Андрей Попов

Другие материалы на эту тему:

Беларусь меняет бизнес-модель отношений с Китаем

Беларусь меняет бизнес-модель отношений с Китаем

Китайская «панда» денег в Беларусь пока не принесет

Китайская «панда» денег в Беларусь пока не принесет

В Беларусь пришла китайская платежная система UnionPay

В Беларусь пришла китайская платежная система UnionPay

«Готовы жечь машины от беззакония». Минчане десять лет сражаются с застройщиком

«Готовы жечь машины от беззакония». Минчане десять лет сражаются с застройщиком