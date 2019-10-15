Историческое здание в Пинске починили за 300 тысяч долларов
Частная компания ООО «Деметра» приобрела через аукцион здание на улице Горького в 2007 году и спустя более десяти лет готовится к сдаче объекта.
Здание находится в историческом центре Пинска и входит в состав историко-культурной ценности категории «2», сообщает
В 1902 году пинский мещанин Брегман Мовша открыл на набережной города Пинска двухэтажную гостиницу «Бристоль». В послевоенное время и вплоть до 1992 года в здании размещался военный госпиталь учебного отряда военно-морского флота СССР. С 1995 по 2004 год — поликлиника Пинского городского онкологического диспансера.