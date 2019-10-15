Историческое здание в Пинске починили за 300 тысяч долларов

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Частная компания ООО «Деметра» приобрела через аукцион здание на улице Горького в 2007 году и спустя более десяти лет готовится к сдаче объекта.

Здание находится в историческом центре Пинска и входит в состав историко-культурной ценности категории «2», сообщает media-polesye.by. В феврале 2019 года владельцу здания удалось уладить все формальности и приступить к реконструкции. Сейчас в здании полным ходом идут внутренние отделочные работы. Внутри откроют пункты оказания социальных и медицинских услуг, магазины и офисы.

В 1902 году пинский мещанин Брегман Мовша открыл на набережной города Пинска двухэтажную гостиницу «Бристоль». В послевоенное время и вплоть до 1992 года в здании размещался военный госпиталь учебного отряда военно-морского флота СССР. С 1995 по 2004 год — поликлиника Пинского городского онкологического диспансера.
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Тэги: реставрация набережная Деметра Город: Пинск

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