«Великий камень» впервые включили в рейтинг Financial Times
«Великий камень» принял участие в рейтинге FDi Free Zones of the Year, организуемом авторитетным международным изданием Financial Times, сообщили в пресс-службе индустриального парка.
Международные эксперты отметили индустриальный парк «Великий камень» в двух номинациях:
- Trade Facilitation — признание Парка в качестве зоны, способствующей развитию торговли за счет развитой таможенной инфраструктуры, наличие на его территории пункта таможенного оформления;
- Expansion — наличие возможностей для расширения действующих производств.
FDi Free Zones of the Year — ежегодный рейтинг свободных экономических зон, основанный на показателях об объемах инвестиций, легкости ведения бизнеса и наличия соответствующей инфраструктуры.