«Великий камень» впервые включили в рейтинг Financial Times

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«Великий камень» принял участие в рейтинге FDi Free Zones of the Year, организуемом авторитетным международным изданием Financial Times, сообщили в пресс-службе индустриального парка.

Международные эксперты отметили индустриальный парк «Великий камень» в двух номинациях:

  • Trade Facilitation — признание Парка в качестве зоны, способствующей развитию торговли за счет развитой таможенной инфраструктуры, наличие на его территории пункта таможенного оформления;
  • Expansion — наличие возможностей для расширения действующих производств.

FDi Free Zones of the Year — ежегодный рейтинг свободных экономических зон, основанный на показателях об объемах инвестиций, легкости ведения бизнеса и наличия соответствующей инфраструктуры.
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Тэги: Великий камень иностранные инвестици Financial Times

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