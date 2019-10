«Великий камень» впервые включили в рейтинг Financial Times

«Великий камень» принял участие в рейтинге FDi Free Zones of the Year, организуемом авторитетным международным изданием Financial Times, сообщили в пресс-службе индустриального парка.

Международные эксперты отметили индустриальный парк «Великий камень» в двух номинациях:

Trade Facilitation — признание Парка в качестве зоны, способствующей развитию торговли за счет развитой таможенной инфраструктуры, наличие на его территории пункта таможенного оформления;

Expansion — наличие возможностей для расширения действующих производств.

FDi Free Zones of the Year — ежегодный рейтинг свободных экономических зон, основанный на показателях об объемах инвестиций, легкости ведения бизнеса и наличия соответствующей инфраструктуры.