Минчанин украл более 7000 долларов у родителей друга

Сотрудники отдела уголовного розыска задержали 20-летнего минчанина, который похитил в гостях у приятеля крупную сумму денег.

По данным ГУВД Мингорисполкома, родители товарища уехали на дачу и они решили найти сбережения, чтобы потратить на веселый досуг. Парни нашли два свертка с деньгами иностранной валюты, но сын, поразмыслив, отказался их брать, чего не скажешь о его 20-летнем друге. Одну упаковку со сбережениями фигурант взял целиком, а из второй похитил только часть денег. Общая сумма похищенного составила 7650 долларов.

Вор потратил деньги на долги, покупку одежды и азартные игры в казино.