В Минске уже в этом году прибавится 70 троллейбусов на автономном ходу

До конца этого года для нужд Минска планируется закупить 70 троллейбусов на автономном ходу и 70 автобусов, сообщил заместитель директора государственного предприятия «Столичный транспорт и связь» Андрей Илларионов 15 октября на пресс-конференции.

Троллейбус на автономном ходу Минского автозавода. Фото: minsknews.by

Это будут троллейбусы производства МАЗа, которые подзаряжаются от контактной сети и могут проехать до 15 км на автономном ходу, что позволит использовать их на участках, не оборудованных стационарной сетью.

По словам Илларионова, парк городского общественного транспорта сейчас насчитывает 2.234 единицы подвижного состава: 1.252 автобуса, 80 электробусов, 765 троллейбусов, 137 трамваев.

«Не секрет, что перед Европейскими играми произошло обновление подвижного состава. Мы держим руку на пульсе. Маршрутная сеть коренным образом не меняется, вместе с тем вносятся целесообразные изменения. В первую очередь анализируются обращения граждан, транспортный спрос на перевозки, проводится изучение пассажиропотока. За девять месяцев провели 404 таких изучения, по результатам которых внесено 11 изменений в различные маршруты движения, проведены корректировки расписания», — сообщил замдиректора предприятия.

За девять месяцев года также открыты четыре новых маршрута, введены в строй две новые остановки, планируется строительство еще 16. «Стараемся удовлетворить спрос населения на перевозки и в полной мере их обеспечить», — сказал Илларионов.

Он напомнил, что в 2020 году планируется ввести в строй четыре новые станции метро, что расширит маршрутную сеть столицы.

По информации Илларионова, в Минске на 1 октября действует 281 маршрут наземного общественного транспорта: 214 автобусных, 59 троллейбусных и 8 трамвайных. «Эти маршруты обслуживает предприятие «Минсктранс», а еще 43 — частные перевозчики (порядка 70 юрлиц и семь индивидуальных предпринимателей)», — сказал замдиректора «Столичного транспорта и связи».

«Маршрутная сеть весьма разветвленная, ее протяженность составляет более 4 тыс. км. Она так сформирована, что даже самые отдаленные уголки столицы не остались без транспортного обслуживания. Она нацелена на удовлетворение всех потребностей граждан на перемещение», — заключил Илларионов.