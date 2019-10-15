Украина вырвалась в лидеры по импорту белорусской электроэнергии

По итогам августа Украина второй раз за год стала лидером по импорту электроэнергии из Беларуси. По информации БелаПАН , об этом свидетельствуют обновившиеся 15 октября данные на сайте интерактивной информационно-аналитической системы распространения официальной статистической информации Национального статистического комитета.

Фото: energo.by

Так, в августе Украина закупила 146,674 млн киловатт-часов белорусского электричества на 7,522 млн долларов. Для сравнения: в июле эта страна импортировала из Беларуси 103,584 млн кВт·ч электроэнергии, а за первое полугодие в целом — всего 701 тыс. кВт·ч.

Второй месяц подряд Украина обгоняет по импорту Литву, которая всегда лидировала по объемам закупок белорусской электроэнергии. В августе это балтийское государство импортировало 84,177 млн кВт·ч, пополнив бюджет Беларуси на 4 млн 646,4 тыс. долларов. В июле Литвой было закуплено 62,465 млн кВт·ч белорусского электричества, а за первые шесть месяцев 2019 года — 843,752 млн кВт·ч.

Всего за январь—август 2019 года Беларусь поставила своим соседям 1 млрд 249,976 млн кВт·ч электроэнергии на 65 млн 236,1 тыс. долларов. Таким образом, объем электроэнергии, экспортированной за восемь месяцев этого года, превысил показатель за весь прошлый год. Напомним, по итогам 2018 года Беларусь поставила за рубеж 1 млрд 40,049 млн кВт·ч электричества за 54 млн 629,6 тыс. долларов.

Одновременно Беларусь закупает электроэнергию у государств-соседей. В августе страна импортировала 2,886 млн киловатт-часов электричества из России, заплатив за это 123,5 тыс. долларов, а также 18 тыс. кВт·ч за 1 тыс. долларов — из Украины, вероятно, из-за перетока электроэнергии. Всего с начала года Беларусь получила из-за рубежа 17,398 млн кВт·ч электричества на 762,5 тыс. долларов.

В мае этого года заместитель министра энергетики Михаил Михадюк сообщал журналистам, что Беларусь имеет потенциал для экспорта в год более 2 млрд киловатт-часов электроэнергии, сгенерированной на собственных мощностях.

Установленная мощность объединенной энергосистемы Беларуси на 1 января составляла 10.068,68 МВт. На энергоисточники в ведении государственного производственного объединения «Белэнерго» приходилось 88,8% мощности всей отечественной энергосистемы — 8.938,34 МВт. Мощность действующих в стране 42 тепловых электростанций составляла 8.841,08 МВт, а 25 гидроэлектростанций и Новогрудского ветроэлектрического парка — 88,26 и 9 МВт соответственно. Мощность блок-станций — генерирующих установок вне ведения государственного оператора — 1.130,34 МВт.

За прошлый год в стране было сгенерировано 38,79 млрд киловатт-часов электроэнергии.