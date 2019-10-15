Без голов и зрителей. КНДР и Южная Корея впервые за двадцать лет сыграли в футбол

Сборные КНДР и Южной Кореи по футболу сыграли друг против друга официальный матч в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022. Встреча прошла в Пхеньяне и завершилась со счетом 0:0.

Фото: Korea Football Association / kfa.or.kr

Как сообщает портал Медуза , за несколько дней до матча стало известно, что КНДР отказала в визах всем южнокорейским болельщикам, журналистам и чиновникам: в страну пустили только футболистов и тренеров. Матч проходил без зрителей, но на нем присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Встреча нигде не транслировалась, на стадионе практически не работал интернет, и южнокорейская федерация футбола узнавала о его ходе из СМС, которые отправлял присутствовавший на игре официальный делегат Азиатской конфедерации футбола. Он же сделал несколько фото на мобильный телефон.