Без голов и зрителей. КНДР и Южная Корея впервые за двадцать лет сыграли в футбол

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Сборные КНДР и Южной Кореи по футболу сыграли друг против друга официальный матч в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022. Встреча прошла в Пхеньяне и завершилась со счетом 0:0.

Фото: Korea Football Association / kfa.or.kr

Как сообщает портал Медуза, за несколько дней до матча стало известно, что КНДР отказала в визах всем южнокорейским болельщикам, журналистам и чиновникам: в страну пустили только футболистов и тренеров. Матч проходил без зрителей, но на нем присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Встреча нигде не транслировалась, на стадионе практически не работал интернет, и южнокорейская федерация футбола узнавала о его ходе из СМС, которые отправлял присутствовавший на игре официальный делегат Азиатской конфедерации футбола. Он же сделал несколько фото на мобильный телефон.
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Тэги: КНДР Южная Корея футбол Персона: Джанни Инфантино Город: Пхеньян

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