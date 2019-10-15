Глава БСДП (Грамада) требует опровержения публикаций, наносящих ущерб репутации партии

Председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов обратился в Министерство информации по поводу публикаций, наносящих ущерб репутации партии.

Председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов. Фото: БелаПАН

Как сообщил Борисов БелаПАН , в обращении на имя министра информации Александра Карлюкевича он отмечает, что интернет-издание «Белновости» распространило недостоверную информацию, которая, по его мнению, наносит ущерб имиджу и деловой репутации БСДП (Грамада). В частности, в анонимной статье неизвестного автора «Парламентская «вакханалия», или как во время выборов оппозиционные партии соревнуются между собой» было написано, что выдвинутые БСДП (Грамада) претенденты в кандидаты в депутаты Палаты представителей не являются членами партии.

«Информация не является подлинной, ведь каждый выдвинутый из наших активистов кандидатом в депутаты является членом партии, имеет партийный билет, выписку из протокола о своем выдвижении, учетную карточку, а также заявление-анкету на вступление в партию. Документы, подтверждающие членство в партии каждого нашего потенциального кандидата в депутаты, были переданы в окружные избирательные комиссии», — заявляет Борисов.

Борисов упоминает, что данную информацию опубликовал на своих сайтах ряд районных изданий Брестской области. В частности, газеты «Сельская правда», «Маяк», «Районные будни», «Наш Край», «Дрогичинский вестник», «Кобринский вестник», «Полесская правда», «Пинский вестник».

В связи с этим Борисов просит «вынести предупреждение перечисленным изданиям за распространение заведомо ложной информации» относительно партии, а также «обязать каждое из них написать опровержение».

Статья с обвинениями в адрес оппозиции была опубликована 4 октября на сайте «Белновости». Помимо этого, в течение нескольких дней текст был размещен на ряде региональных информационных ресурсов Брестской области.