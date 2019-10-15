В Беларуси все чаще выявляется рак молочной железы среди молодых пациенток

В Беларуси в последние годы отмечается тенденция к омоложению рака молочной железы. Об этом сообщил заведующий онкохирургическим отделением № 1 Минского городского клинического онкодиспансера Александр Гладышев 15 октября на пресс-конференции, посвященной Всемирному месяцу борьбы против рака молочной железы.

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По его словам, пик заболеваемости сейчас приходится на возраст 45-69 лет. «Однако если лет 10 назад казуистическими были случаи выявления рака молочной железы у пациенток до 30 лет, то сейчас ежегодно в нашем диспансере регистрируются до десяти пациенток в возрасте 23-25 лет», — отметил он.

На омоложение этого вида рака влияет целый комплекс факторов риска, а также более совершенная диагностика, в свою очередь отметил заведующий лабораторией реконструктивно-восстановительной хирургии и онкомаммологии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова Антон Хоров. «10 лет назад и более мы не обладали такими диагностическими возможностями, как сейчас. Сегодня у молодых женщин мы выявляем микроскопические опухоли, которые также включаются в классификацию. Следовательно, цифры среди молодых пациенток возрастают. Раньше женщины просто носили эту опухоль, она росла, а выявляли ее в более поздние сроки и в более высокой стадии», — рассказал он.

Хоров отметил, что Европейское общество клинических онкологов посвящает проблемам рака молочной железы у женщин до 40 лет отдельную конференцию. «Сегодня рак у молодых женщин является очень актуальной проблемой, потому что здесь подходы к лечению могут быть другими», — подчеркнул он.

Александр Гладышев обратил внимание на увеличение количества пациенток с раком молочной железы, связанным с беременностью. «Сейчас мы практически ежемесячно сталкиваемся с пациентками, у которых выявляется рак молочной железы либо на фоне беременности, либо в ближайшее после родов время», — рассказал Гладышев.

По его словам, эта проблема очень важна, поскольку опухоль во время беременности и в околородовый период «протекает крайне агрессивно и имеет плохой прогноз».

На вопрос об опухоли при беременности, возникшей с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, онколог сказал: «В моей практике были пациентки, у которых на фоне стимуляции перед процедурой ЭКО была диагностирована опухоль. К сожалению, некоторые случаи заканчивались печально».

По мнению Гладышева, при планировании процедуры ЭКО «онколог никогда не будет лишним».