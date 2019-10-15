«Комы, вентиляции легких, паралича — не было!»: семья Заворотнюк рассказала о ее состоянии

Семья подтвердила, что актриса лечится от онкологии, но опровергла все страшные новости, сообщает портал bloknot.ru .

Фото: bloknot.ru

Семья Анастасии Заворотнюк подтвердила, что сейчас она борется с онкологией и проходит курс лечения. Однако все сообщения, появившиеся в СМИ от инсайдеров, близкие звезды сериала «Моя прекрасная няня» опровергли. На странице «Поддержка Заворотнюк» в Инстаграме появилось новое сообщение, в котором ее семья опровергает новости о том, что Анастасия впадала в кому, что у нее парализована правая рука, что была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, а также о состоянии сопора, угнетенном сознании и полной атрофии мышц.

«Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить. Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и УВАЖЕНИЯ к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни — это личное», — говорится в заявлении.

В завершение семья Заворотнюк добавила, что продолжит опровергать «выдуманную информацию в нечистоплотных СМИ». По их заявлению, анонимы просто спекулируют на теме здоровья актрисы, выдавая несуществующие факты за действительность.

Напомним, ранее сообщалось, что после месяца лечения в «Европейском медицинском центре» Анастасию Заворотнюк выписали и перевели в другой медцентр. Якобы, лечение не дало результатов. Однако семья актрисы уточнила, что она находится в реабилитационном центре.

«Для тех, кто не знает: реабилитационный центр — это учреждение, где пациенты проходят комплекс процедур по восстановлению здоровья. Паллиативной помощью занимаются хосписы», — подчеркнули родные актрисы.